Москва, , 11:28 — REGNUM

Действия Соединенных Штатов в отношении Ирана являются рискованным блефом, считает директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Мне оно (давление США на Иран) пока кажется жестким и рискованным блефом», — сказал Кабулов в ходе дискуссионного клуба «Валдай» в Москве.

По его словам, в Вашингтоне «любят азартные игры, и они играют во что-то «наподобие покера», где всегда непредсказуемая концовка.

Как сообщало ИА REGNUM, противоречия между США и Ираном еще более усугубились после того, как американский беспилотник пересек государственную границу Исламской Республики и был сбит.

Несмотря на то, что американский лидер Дональд Трамп отказался от ответных действий, угроза военного конфликта сохраняется.

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