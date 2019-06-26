Сеул, , 11:39 — REGNUM

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что официальные лица США и КНДР ведут переговоры относительно возможности проведения третьего саммита между лидерами двух стран, об этом 26 июня сообщает Associated Press.

Предыдущая встреча, состоявшаяся четыре месяца назад закончилась провалом — стороны не сумели выработать пути преодоления конфликта, связанного с ядерной программой Северной Кореи.

Однако недавно лидеры двух стран обменялись письмами, которые ими были оценены весьма высоко, несмотря на то, что их содержания не раскрывались.

Напомним, именно президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сыграл ключевую роль в снижении градуса напряженности на Корейском полуострове. Сразу после избрания главой государства, он заявил о желании преодолеть противоречия и о готовности вести диалог с Ким Чен Ыном.