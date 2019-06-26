Бейрут, , 11:05 — REGNUM

Мусульманская пара, проживающая в Ливане столкнулась с дискриминацией по религиозному признаку, об этом 26 июня сообщает Associated Press.

Мохаммед Аваад и его невеста, исповедующие ислам, решили снять жилье в одном из городков к юго-востоку от Бейрута, однако им было отказано по причине их вероисповедания.

Владелец квартиры извинился перед Аввадом, заявив, что ничего не имеет против любых религиозных взглядов, но сослался на чиновников города Хадат, которые издали указы, в соответствии с которыми право на аренду или покупку недвижимости имеют только христиане.

Напомним, в Ливане около 60% населения исповедуют ислам, остальные 40% являются христианами. Данная религиозная картина порой является причиной дискриминации, а также вооруженных столкновений. В городе Хадат ранее проживали преимущественно христиане, однако на сегодняшний день мусульман здесь большинство — порядка 60% населения.

Тем не менее, вышеуказанный запрет продолжает существовать. Данная местность единственная в стране, где существуют столь жесткие дискриминационные ограничения.