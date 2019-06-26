Тирасполь, , 10:58 — REGNUM

Приднестровско-российское взаимодействие, экспорт приднестровской продукции в Россию, переговоры по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» и миротворческая операция были предметом обсуждения в ходе состоявшейся в Бендерах встречи спецпредставителя президента России по связям с Молдавией, вице-премьера Дмитрия Козака с Президент ПМР Вадимом Красносельским, передает ИА REGNUM.

На встрече отмечалось, что миротворческая операция под эгидой России, подтвердившая свою эффективность, должна быть продолжена в существующей форме, а сочетание работы российских, приднестровских и молдавских миротворческих сил — уникальный и действенный механизм.

Что касается переговоров, то отмечалось, что работа в формате «5+2» и экспертных групп должна продолжаться независимо от внутриполитической ситуации в Молдавии. «Достигнутые ранее договоренности должны исполняться обеими сторонами. Многие вопросы переговорной повестки по-прежнему актуальны и требуют безотлагательного решения», — подчеркнул Красносельский.

Обсудили вопросы экономики и экспорта приднестровских товаров в российском направлении, в частности — поставки в российские регионы сельхозпродукции, выращенной в Приднестровье.