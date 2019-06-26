Москва, , 10:56 — REGNUM

Совфед одобрил закон о приостановлении Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Решение о возобновлении Россией действия договора будет приниматься главой государства, следует из документа. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

В ходе обсуждения глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев подчеркнул, что решение является адекватным подходом к режиму, действующему в области вооружения.

США неприкрыто стремятся обеспечить одностороннее военное превосходство в важных американцам регионах, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. В этом сенатор видит опасность.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила подготовить предложения «по сотрудничеству с европейскими коллегами по противодействию возможного размещения ядерного оружия, ядерных ракет на европейском континенте»

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США 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках договора.