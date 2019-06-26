Москва, , 10:44 — REGNUM

Совфед назначил Юрия Демешина на должность заместителя генерального прокурора РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня, Совфед одобрил соответствующее постановление на заседании.

Предполагается, что он будет отвечать за северокавказский регион.

С апреля 2017 года Демешин являлся начальником управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила Демешина с назначением и пожелала успехов в работе.