Магас, , 10:42 — REGNUM

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 25 июня провел встречи с членами правительства, руководством своей администрации, советом тейпов, со старейшинами и религиозными деятелями. На них он поблагодарил всех за совместную работу и пожелал не останавливаться на достигнутом, продолжая начатые преобразования в республике.

«Поблагодарил правительство республики за добросовестную работу. Мы начали масштабную для нашего региона и для всей страны работу по реализации нацпроектов. Сейчас весь упор необходимо сделать именно на этом, поскольку в них заключены задачи, направленные на рост благополучия нашей республики и, как итог, достатка каждой ингушской семьи. Необходимо усилить эту работу, не бросать начатое», — написал Евкуров на своей странице «ВКонтакте».

Глава Ингушетии подчеркнул, что «обдуманно принял решение о своем уходе» и не видит в этом решении никакой трагедии. О себе он сообщил, что надеется и дальше служить России, если Владимир Путин сочтет это нужным.

«Сегодня нужно дать возможность поработать главой республики новому человеку. Если президент России найдет мне применение, я буду работать, буду полезен для своей страны, республики», — цитирует Евкурова его пресс-служба.

В ходе заседания президиума совета тейпов Юнус-Бек Евкуров поблагодарил за плодотворную работу и призвал и дальше заниматься богоугодным делом и разрешать конфликты, быть опорой тем, кто оказался в трудной ситуации.

В ответ председатель президиума совета тейпов Иса Арчаков выразил Евкурову благодарность за его труд и постоянную поддержку. Поблагодарил главу Ингушетии за самоотверженный труд, без которого невозможно было бы достигнуть таких результатов и глава правительства Зялимхан Евлоев.

Он подчеркнул, что Юнус-Бек Евкуров «возглавил республику в сложный период и прошел этот путь достойно», «на это способен только человек, который любит свой народ и свою Родину».

Читайте также: Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подал прошение об отставке

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил о своем решении подать в отставку с поста руководителя республики. В своем обращении к жителя региона он отметил, что за годы его правления Ингушетией было достигнуто немало и самое главное — в республике воцарился мир и побежден терроризм. Он отметил, что в дальнейшем субъекту нужен новый руководитель, который поведет Ингушетию к новым преобразованиям.

Читайте также: Евкуров поделился, кого бы он хотел видеть на посту главы Ингушетии