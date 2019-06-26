Страсбург, Франция, , 10:41 — REGNUM

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Выдвинутые при этом условия опубликованы в резолюции комитета.

«Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации», — говорится в проекте документа.

Среди названных комитетом условий — освобождение Россией задержанных в Керченском проливе украинских моряков и выплата взносов в Совет Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее некоторые страны высказались против участия российской делегации в июньской сессии ПАСЕ. Это Украина, Эстония, Грузия, Литва и Латвия. Делегаты 12 стран, напротив, поддержали участие России единогласно. Среди них — Сербия, Турция и Франция.

Читайте также: Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ