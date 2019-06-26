Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM

Лидер фракции ЛДПР в петербургском Заксобрании Олег Капитанов сдал депутатский мандат, передает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, накануне врио губернатора Александр Беглов позвал его работать в Смольный, и тот сразу согласился.

Олег Капитанов Assembly.spb.ru

Заявление Капитанова о сложении полномочий от 26 июня зачитал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров во время пленарного заседания. На основании заявления Макаров объявил о прекращении полномочий Капитанова.

«Прошу техническую группу заблокировать ключ депутата Капитанова», — сказал Макаров.

Он добавил, что подобные заявления ему доводилось видеть крайне редко. «Когда депутат пишет такие заявления, слагает полномочия — это исторический момент», — добавил спикер.

Он поблагодарил «жириновца» за работу в городском парламенте. Теперь Капитанов будет трудиться главой комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политике в Санкт-Петербурге.

По мнению Макарова, «самое главное, чтобы это было стартовой площадкой» для работы Капитанова в исполнительных органах власти, а трудиться он там должен в помощь правительству и врио губернатора. Кроме того, он должен стать примером того, как депутаты добиваются успеха в роли чиновников, полагает Макаров.

«У вас сложный участок работы. В Петербурге около 600 наций, народностей и этнических групп», — напомнил Макаров, поручая Капитанову «сплотить их так, чтобы город святого апостола Петра представлял из себя сплоченный, толерантный, многонациональный коллектив».

После этого Капитанову вручили медаль. Тот в свою очередь заверил, что с парламентом «не расстаётся».

Напомним, что Капитанов пока остается участником кампании по выборам губернатора Санкт-Петербурга. Решение о его дальнейшем участии в выборах должен принять Высший совет ЛДПР.

Добавим, что Заксобрание в июне 2019 года лишилось еще одного депутата: 10 июня скоропостижно скончался депутат от «Единой России» Павел Зеленков.