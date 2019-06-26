Тункинский район, , 10:35 — REGNUM

Депутата регионального парламента Бурятии от «Единой России» обвинили в превышении должностных полномочий. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по республике, уголовное дело было возбуждено из-за незаконных действий, связанных с приёмкой и оплатой работ по ремонту дороги в Тункинском районе.

7 ноября 2016 года администрация района заключила контракт со строительной компанией по капитальному ремонту автомобильной дороги Туран — водолечебница «Нилова Пустынь» — Хойто-Гол. Общая стоимость контракта составила почти 118 млн рублей.

Пресс-служба СУ СКР по Бурятии «В соответствии с проектом при производстве работ должны были применяться строго определенные материалы, соответствующие ГОСТу. Однако подрядчик вместо щебня определенной фракции и прочности использовал для формирования дорожного основания более дешевый и менее прочный щебень из мраморизированного известняка, который не соответствовал требованиям проектной документации, что приводило к ухудшению технического уровня и эксплуатационного состояния трассы».

Замглавы района по развитию инфраструктуры, по данным следствия, знал о допущенных контрагентом нарушениях, но подписал акт о приёмке. После чего подрядчику были перечислены деньги, предусмотренные контрактом. В результате бюджету Тункинского района был причинён ущерб на сумму почти 7,5 млн рублей.

«В настоящее время в ходе проведенного расследования собраны достаточные доказательства, и бывшему заместителю руководителя администрации муниципального образования «Тункинский район» по развитию инфраструктуры предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — отметили в СКР.

Добавим, что хотя следователи не называют имя обвиняемого, им, по всей видимости, является действующий депутат Народного Хурала Николай Дашеев. Экс-заместитель главы Тункинского района Бурятии по развитию инфраструктуры, он был избран в региональный парламент в сентябре 2018 года от «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, под стражей находится сегодня и бывший глава района Андрей Самаринов со своим бизнес-партнёром Кимом Галсановым. Следствие обвиняет их в хищении около 50 миллионов рублей, направленных из республиканского бюджета на аварийно-восстановительные работы в посёлке Аршан Тункинского района. Посёлок сильно пострадал из-за схода селя в июне 2014 года.

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