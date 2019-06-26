Анкара, , 10:08 — REGNUM

Власти Турции пожертвуют $10 млн Агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), об этом 26 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Агентство оказывает поддержку более 5 млн палестинцев, организую для них школьное образование, медицинское обслуживание, а также продовольственную помощь.

Организация начала испытывать значительные трудности после того, как Соединенные Штаты сократили ее финансирование, что привело к значительному сокращению штата в секторе Газа.

Напомним, БАПОР было основано в 1949 году, агентство занимается помощью палестинским беженцам в Сирии, Ливане и на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.