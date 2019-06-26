Париж, , 10:09 — REGNUM

Метеорологическая служба La Chaîne Météo объявила, что 26 июня погода на всей территории Франции будет сухой и жаркой, за исключением региона Бретань, сообщает Le Figaro.

«В регионе Бретань ожидаются грозы и 25 °C, а на остальной территории Франции — сухая и жаркая погода. Температура воздуха в Париже превысит отметки в 33 °C, в Марселе — 34 °C, в Страсбурге — 36 °C, в Бордо — 38 °C, а в Лиможе — 39°C», — объявила метеорологическая служба в своём аккаунте в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер заявил, что проведение экзаменов в школах перенесено на начало июля из-за жары.