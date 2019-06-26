Новосибирск, , 09:50 — REGNUM

В Новосибирской области назначен первый заместитель прокурора региона. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, им стал государственный советник юстиции 3 класса Борис Крылов, который до этого времени занимал аналогичный пост в Хакасии.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 21 июня 2019 года №633-к Борис Крылов назначен на должность первого заместителя прокурора Новосибирской области», — уточнили в региональной прокуратуре.

Борис Крылов окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры — с 1997 года: работал в должностях следователя и старшего следователя прокуратуры Ленинского района Томска, помощником прокурора города, прокурором отдела и заместителем начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Томской области, прокурором Томского района и Советского районов Томска, а с декабря 2016 года стал первым заместителем прокурора Хакасии.

Борис Крылов награжден нагрудными знаками «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля указом президента России Владимира Путина на должность прокурора Новосибирской области был назначен Яков Хорошев, до этого времени возглавлявший прокуратуру Алтайского края.

Прежний руководитель ведомства Владимир Фалилеев был отстранён от занимаемой должности. По словам официального представителя региональной прокуратуры Дмитрия Лямкина, он был «уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по выслуге лет». СМИ же сообщали, что Фалилеева уволили после комплексной проверки с участием представителей Генпрокуратуры.