Москва, , 10:06 — REGNUM

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе обвинил правительство Грузии в преднамеренной провокации, которая вызвала беспорядки в Тбилиси. Об этом он заявил в интервью изданию «Московский комсомолец».

Кикабидзе признался, что он на стороне оппозиции. Он считает, что ситуацию в Тбилиси обострило решение правительства Грузии.

«Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит! Вот с этого все и началось» — заявил артист.

Кикабидзе не смог точно ответить на вопрос журналиста, для чего это нужно правящей партии «Грузинская мечта», ведь на ближайших выборах голоса могут достаться оппозиции.

Напомним, 20 июня 2019 года в Тбилиси вспыхнули беспорядки из-за того, что делегаты из России приняли участие в 26-й сессии МАП в Тбилиси.

Читайте также: СПЧ обратился к ОБСЕ в связи с нападением в Грузии на журналистов из РФ