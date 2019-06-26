Вашингтон, , 09:48 — REGNUM

Средства в размере $4 млн выделит Украине американская сторона для строительства складов боеприпасов. Сообщение об этом опубликовано Госдепартаментом США.

Вашингтон и Киев подписали меморандум о взаимопонимании в сфере обычных видов вооружения. По документу, украинская сторона сможет возвести шесть складов для боеприпасов на средства, которые будут выделены в течение двух лет.

«Этот проект повысит безопасность и сохранность украинских боеприпасов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата представителей Конгресса США одобрила ряд законопроектов, предусматривающих выделение Украине $700 млн в 2020 финансовом году. Отметим также, что спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер призвал Киев покупать американское оружие.

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