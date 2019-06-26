Мурманск, , 09:18 — REGNUM

Документы на участие в выборах губернатора Мурманской области подали еще два кандидата — безработные Дмитрий Еминцев и Максим Соколов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Интересно, что оба они прописаны в Нижегородской области. На выборы они идут как самовыдвиженцы.

Напомним, ранее избирком об участии в выборах уведомили: врио губернатора, представитель «Единой России» Андрей Чибис, член КПРФ Михаил Антропов, Виталий Измайлов от «Гражданской платформы», военный пенсионер Геннадий Тупикин, самовыдвиженец Николай Дмитренко и Михаил Зуб, член «Справедливой России» Василий Буров, пенсионер Кариб Гаджимагомедов и член ЛДПР Максим Белов.

Выборы губернатора Мурманской области состоятся 8 сентября.