Париж, , 09:20 — REGNUM

Мэрия Парижа обнародовала двадцать мер, чтобы «преобразовать» столицу к Олимпийским играм 2024 года, сообщает Le Figaro.

Согласно представленному плану, одной из мер является отказ от использования «пластиковой одноразовой посуды и трубочек» уже к 2020 году, в соответствии с решением Европейского союза (ЕС) о запрете одноразового пластика в ЕС к 2021 году.

Известно, что в Париже будет сделано 180 км велосипедных дорожек, чтобы соединить все олимпийские объекты. Будет выделенная трасса для автобусов. Ожидается также, что реку Сену очистят и в ней можно будет провести соревнования по плаванию в открытой воде.

«Мэр Парижа Анн Идальго хотела, чтобы Олимпиада послужила ускорителем для преобразования города», — заявил Жан-Франсуа Мартинс, помощник мэра по делам спорта.

План города Парижа по подготовке к Олимпийским играм также предусматривает строительство новых спортивных объектов.

Издание отмечает, что мэрия Парижа пообещала «ускорить трудоустройство для 50 000 жителей Парижа», открыв «10 000 бесплатных курсов по повышению квалификации в области строительства, безопасности, гостиничного дела и общественного питания».

Согласно исследованию, проведенному для организационного комитета Олимпийских игр, Олимпиада в Париже будет способствовать созданию около 150 000 рабочих мест в период с 2021 по 2024 год.

Напомним, в 2017 году международный олимпийский комитет объявил, что 33-е по счёту летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже.

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