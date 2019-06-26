Нур-Султан, 26 июня 2019, 09:04 — REGNUM
Мухтар Аюбаев назначен заместителем начальника службы государственной охраны — командующим силами особого назначения Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал президент Республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 26 июня в пресс-службе главы государства.
Первым заместителем председателя агентства по противодействию коррупции назначен Олжас Бектенов. Заместителями председателя агентства назначены Шынгыс Кабдула и Нурлан Шабдар.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня Касым-Жомарт Токаев подписал указ о разделении антикоррупционного ведомства Казахстана на агентство по противодействию коррупции и агентство по делам государственной службы.
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