Вашингтон, , 09:05 — REGNUM

Правительство США и Украина подписали меморандум, предусматривающий выделение Украине $4 млн на улучшение защиты военных складов, сообщило 26 июня информационное агентство «Укринформ».

"Сегодня Соединенные Штаты и Украина подписали меморандум о взаимопонимании относительно управления запасами обычного оружия», — рассказали в пресс-службе госдепа США.

Средства будут выделяться в течение двух лет и пойдут на повышение уровня безопасности на военных складах с боеприпасами, размещённых на территории Украины.

Документ подписали помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер, а также и.о. директора Департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата представителей Конгресса США одобрила несколько законопроектов, согласно которым в 2020 году Украине могут выделить $700 млн на поддержку Украины.

Читайте также: В 2020 году Украина может получить $700 млн помощи от США