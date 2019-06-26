Каир, , 09:02 — REGNUM

В результате нападения боевиков на контрольно-пропускные пункты вооруженных сил Египта на Синайском полуострове погибли шестеро полицейских, об этом 26 июня сообщает Al Arabia со ссылкой на источник.

В результате инцидента также пострадали восемь сотрудников правопорядка, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

В ходе нападения были ликвидированы четверо террористов, включая одного смертника. Ответственность за преступление пока не взяла ни одна преступная группировка.

Однако, по информации источника, нападавшие были опознаны как члены группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, вооруженные силы Египта продолжают борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Синайском полуострове. Спецоперация продолжается с тех пор, как был свергнут бывший президент страны Мохаммед Мурси.