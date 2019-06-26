Вашингтон, , 08:57 — REGNUM

Беспрецедентного уровня достигнет государственный долг США уже через 30 лет (в 2049 г.). Об этом, как передает CNN, следует из расчетов Бюджетного управления Конгресса США.

В докладе управления отмечается, что в 2049 году долг вырастет до 144% ВВП, в 2029 году — до 92%, в 2019 году — до 78%.

«Такой уровень долга станет самым высоким в истории страны», — говорится в документе.

При этом авторы исследования отмечают, что государственный долг США из-за высокого уровня дефицита бюджета и содержащихся норм в действующем законодательстве будет расти и дальше.

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