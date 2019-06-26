Москва, , 08:57 — REGNUM

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время саммита G20 в Осаке встретится с президентом России Владимиром Путиным, американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в японском МИД.

Сообщается, что 27 июня японский премьер-министр встретится с китайским лидером, а на следующий день проведет встречу с президентом США. Темой предстоящей встречи Абэ и Трампа станет ситуация на Ближнем Востоке, а также ситуация в Северной Корее.

Дата встречи Абэ с Путиным пока не сообщается. Как сообщил источник, детали встречи пока находятся в стадии согласования.

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