Тегеран, , 08:57 — REGNUM

Командующий ВВС и военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир-Али Гаджизаде заявил, что США не посмеют вторгнуться на территорию Ирана, об этом 26 июня сообщает Al Arabia.

«Ни США, ни какая-либо другая страна не посмеет вторгнуться на иранскую землю» , — подчеркнул Гаджизаде.

Напомним, противоречия между США и Ираном еще более усугубились после того, как американский беспилотник пересек государственную границу исламской республики и был сбит.

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп отказался от ответных действий, угроза военного конфликта по-прежнему сохраняется.