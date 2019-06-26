Тегеран, 26 июня 2019, 08:57 — REGNUM
Командующий ВВС и военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир-Али Гаджизаде заявил, что США не посмеют вторгнуться на территорию Ирана, об этом 26 июня сообщает Al Arabia.
Напомним, противоречия между США и Ираном еще более усугубились после того, как американский беспилотник пересек государственную границу исламской республики и был сбит.
Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп отказался от ответных действий, угроза военного конфликта по-прежнему сохраняется.