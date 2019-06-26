Ярославль, , 08:41 — REGNUM

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли договориться с британскими властями об инсценировке своего отравления. Об этом сообщила племянница Скрипаля Виктория в интервью «Известиям», опубликованном 26 июня.

«Конечно, не исключено, что Сергей и Юлия пошли на некую сделку с британской стороной и добровольно приняли участие в инсценировке трагических событий в Солсбери», — отметила она.

Инцидент с Солсбери был нужен Великобритании как повод обострить отношения с Москвой. Вероятно, Скрипалям за это предложили «какие-то дивиденды», полагает Виктория.

Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах. Отказ британской стороны от организации встреч Скрипалей с родственниками и российскими дипломатами Виктория объясняет так: Лондону «есть что таить».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании утверждают, что в марте 2018 года Сергея и Юлию Скрипалей отравили в городе Солсбери сильнодействующим веществом. В инциденте Лондон бездоказательно обвинил российские власти. В течение года российские дипломаты направили британской стороне 80 нот, касающихся Скрипалей и оставшихся без ответа.

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