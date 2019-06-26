Париж, , 08:33 — REGNUM

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что за бесплатный общественный транспорт в стране отвечают местные власти, сообщает Le Figaro.

«Правительство не должно принимать решение о бесплатном общественном транспорте, и этот вопрос является обязанностью местной власти», — заявил премьер-министр в Национальной Ассамблее.

«Вопрос установления цен на местный общественный транспорт является локальным решением», — отметил Эдуард Филипп, отвечая на вопрос о введении бесплатного общественного транспорта для сокращения трафика и загрязнения воздуха в этот период аномальной жары.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Парижа призывали всех жителей столицы быть осторожными, отказаться от передвижений на автомобиле и пересесть на общественный транспорт или велосипед из-за жары и высокого уровня загрязнения воздуха.