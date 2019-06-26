Киев, , 08:19 — REGNUM

Конституционный суд (КС) Украины решил, что мерой пресечения для подозреваемых в государственной измене или терроризме не обязательно должно быть содержание под стражей. Об этом 25 июня сообщило информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на собственные источники в суде.

Надежда Савченко (cc) ВАДИМ ЧУПРИНА

Суд признал несоответствующим конституции положение 5 статьи 176 Уголовного кодекса Украины, которое определяет соответствующую меру пресечения.

Авторами жалобы стали депутат Верховной рады Надежда Савченко, подозреваемая в терроризме, и бывший глава Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук, подозреваемый в государственной измене.

«Я не удивлюсь, если решение КС принято «под Порошенко», который может после 21 июля стать обвиняемым по делу о государственной измене. Однако у тысяч невиновных людей, которые годами гниют в украинских тюрьмах, наконец появился хоть небольшой шанс выйти на свободу», — прокомментировал решение политолог Олег Хавич на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, депутата Надежду Савченко обвиняют в том, якобы она вместе с сообщником хотела обстрелять из миномёта здание Верховной рады.

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