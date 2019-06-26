26 июня 2019 | Время чтения 3 мин

Максим Исаев, , 09:00 — REGNUM

Группа лидеров ЕС во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном пытается лишить недавно избранный Европарламент одной из ключевых прерогатив. Ради будущего всего европейского проекта усилия Макрона должны потерпеть крах, пишет Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

Эмманюэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Foreign Policy: реалити-шоу Трампа столкнулось с суровой реальностью

Франко-германская сюжетная линия выглядит следующим образом. Канцлер Германии Ангела Меркель и её сторонники считают, что гражданину ФРГ пора занять одну из ключевых позиций в ЕС, например, пост председателя Еврокомиссии или Европейского центрального банка. Что касается Макрона, то он считает, что кандидаты Меркель на оба поста — Манфред Вебер и Йенс Вайдман — слишком слабы. Вебер — это ведущий кандидат правоцентристской Европейской народной партии на пост председателя Европейской комиссии. Вебер — это ничем не примечательная фигура, которая сохранит сложившийся статус-кво, в то время как председатель Немецкого федерального банка Йенс Вайдман всегда настойчиво критиковал политику нынешнего председателя ЕЦБ Марио Драги.

Йенс Вайдман (cc) Chatham House

Похоже, Макрону просто не нравятся конкретные кандидаты, которых выставила Германия. Если бы у него были разногласия с Меркель, им было бы достаточно встретиться за закрытыми дверями и достигнуть компромисса. Берлин мог бы, в конце концов, выдвинуть ещё ряд кандидатов, а затем попытаться заручиться поддержкой со стороны других лидеров ЕС. Макрон и Меркель ранее уже проводили переговоры по спорным вопросам, включая цифровые налоги и регулирование работы трубопроводов, и Германия часто добивалась своего.

Фактически, избранный преемник Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже пыталась заключить сделку с Макроном: если бы французский президент согласился поддержать Вебера, то Германия могла бы поддержать его идею о транснациональных партийных списках на следующих выборах в Европейский парламент. Однако Макрон не клюнул на это предложение, возможно, потому что предложенный ему выигрыш слишком мал и слишком далёк.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр Annegret.KrampKarrenbauer. facebook.com

Несмотря на то, что европейские лидеры обладают большим контролем над управлением Европейским союзом, чем, собственно, централизованные институты ЕС, любая закулисная сделка окажется неприемлемой, потому что Европейский парламент — это единственный непосредственно избираемый институт ЕС, именно он должен одобрить кандидата в председатели Европейской комиссии.

В 2014 году Европейский совет, состоящий из глав государств и правительств стран-участниц ЕС, предоставил Европейскому парламенту возможность взять на себя ведущую роль в процессе отбора кандидатов в председатели Европейской комиссии по принципу Spitzenkandidaten, позволив большинству ассамблеи определить победившего кандидата. Это стало ответом на критику в адрес недемократичности ЕС и попыткой повысить интерес к выборам в Европейский парламент. Можно сказать, что ставка Европейского совета оправдалась, поскольку явка избирателей в 2019 году оказалась самой высокой за последние 20 лет. Увеличение явки произошло не только потому, что больше молодых избирателей стали голосовать за более «зеленую» повестку дня, но и благодаря громким предвыборным кампаниям ведущих кандидатов от паневропейских политических партий.

Читайте также: Strategist: У космической отрасли Австралии появились широкие возможности

Нынешние члены Европейского парламента совсем недавно одержали победу в жестких выборах, которые партия Макрона проиграла, заняв на национальном уровне второе место после Национального фронта Марин Ле Пен. Пока неясно, как европейские законодатели отреагируют на попытку французского президента решить вопрос с кандидатами на уровне европейских лидеров и поставить Европейский парламент перед свершившимся фактом.

Институциональный конфликт гораздо важнее франко-германского, потому что Макрон и Меркель не смогут его урегулировать посредством двусторонних переговоров. ЕС нуждается в большей демократической легитимности. Европейский парламент должен сыграть решающую роль в процессе назначения нового председателя Европейской комиссии. Европейские лидеры и так уже обладают достаточной властью, например, назначения на ключевые посты в ЕЦБ полностью зависят от них. Как только парламентарии примут своё решение, лидеры Франции и Германии смогут продолжить свои переговоры по ЕЦБ, председательству в Европейском совете и многим другим вопросам, в которых они играют ключевую роль.