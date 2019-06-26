Максим Исаев, 26 июня 2019, 09:00 — REGNUM
Группа лидеров ЕС во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном пытается лишить недавно избранный Европарламент одной из ключевых прерогатив. Ради будущего всего европейского проекта усилия Макрона должны потерпеть крах, пишет Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.
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Франко-германская сюжетная линия выглядит следующим образом. Канцлер Германии Ангела Меркель и её сторонники считают, что гражданину ФРГ пора занять одну из ключевых позиций в ЕС, например, пост председателя Еврокомиссии или Европейского центрального банка. Что касается Макрона, то он считает, что кандидаты Меркель на оба поста — Манфред Вебер и Йенс Вайдман — слишком слабы. Вебер — это ведущий кандидат правоцентристской Европейской народной партии на пост председателя Европейской комиссии. Вебер — это ничем не примечательная фигура, которая сохранит сложившийся статус-кво, в то время как председатель Немецкого федерального банка Йенс Вайдман всегда настойчиво критиковал политику нынешнего председателя ЕЦБ Марио Драги.
Похоже, Макрону просто не нравятся конкретные кандидаты, которых выставила Германия. Если бы у него были разногласия с Меркель, им было бы достаточно встретиться за закрытыми дверями и достигнуть компромисса. Берлин мог бы, в конце концов, выдвинуть ещё ряд кандидатов, а затем попытаться заручиться поддержкой со стороны других лидеров ЕС. Макрон и Меркель ранее уже проводили переговоры по спорным вопросам, включая цифровые налоги и регулирование работы трубопроводов, и Германия часто добивалась своего.
Фактически, избранный преемник Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже пыталась заключить сделку с Макроном: если бы французский президент согласился поддержать Вебера, то Германия могла бы поддержать его идею о транснациональных партийных списках на следующих выборах в Европейский парламент. Однако Макрон не клюнул на это предложение, возможно, потому что предложенный ему выигрыш слишком мал и слишком далёк.
Несмотря на то, что европейские лидеры обладают большим контролем над управлением Европейским союзом, чем, собственно, централизованные институты ЕС, любая закулисная сделка окажется неприемлемой, потому что Европейский парламент — это единственный непосредственно избираемый институт ЕС, именно он должен одобрить кандидата в председатели Европейской комиссии.
В 2014 году Европейский совет, состоящий из глав государств и правительств стран-участниц ЕС, предоставил Европейскому парламенту возможность взять на себя ведущую роль в процессе отбора кандидатов в председатели Европейской комиссии по принципу Spitzenkandidaten, позволив большинству ассамблеи определить победившего кандидата. Это стало ответом на критику в адрес недемократичности ЕС и попыткой повысить интерес к выборам в Европейский парламент. Можно сказать, что ставка Европейского совета оправдалась, поскольку явка избирателей в 2019 году оказалась самой высокой за последние 20 лет. Увеличение явки произошло не только потому, что больше молодых избирателей стали голосовать за более «зеленую» повестку дня, но и благодаря громким предвыборным кампаниям ведущих кандидатов от паневропейских политических партий.
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Нынешние члены Европейского парламента совсем недавно одержали победу в жестких выборах, которые партия Макрона проиграла, заняв на национальном уровне второе место после Национального фронта Марин Ле Пен. Пока неясно, как европейские законодатели отреагируют на попытку французского президента решить вопрос с кандидатами на уровне европейских лидеров и поставить Европейский парламент перед свершившимся фактом.
Институциональный конфликт гораздо важнее франко-германского, потому что Макрон и Меркель не смогут его урегулировать посредством двусторонних переговоров. ЕС нуждается в большей демократической легитимности. Европейский парламент должен сыграть решающую роль в процессе назначения нового председателя Европейской комиссии. Европейские лидеры и так уже обладают достаточной властью, например, назначения на ключевые посты в ЕЦБ полностью зависят от них. Как только парламентарии примут своё решение, лидеры Франции и Германии смогут продолжить свои переговоры по ЕЦБ, председательству в Европейском совете и многим другим вопросам, в которых они играют ключевую роль.