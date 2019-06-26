Аддис-Абеба, , 08:14 — REGNUM

В столице Эфиопии прошла поминальная служба в честь начальника штаба армии и двоих других генералов, застреленных в субботу, 22 июня, во время того, что власти назвали неудавшейся попыткой военного переворота в штате Амхара на севере страны, передает ВВС Africa.

По словам правительства, генерал армии Сир Меконнен был убит своим телохранителем при попытке помешать перевороту. Генерал Гезай Абера, который был с ним, также был застрелен.

Среди скорбящих — премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент страны Сахле Ворк Зевде.

Информационное агентство Reuters сообщает, что из-за строгой безопасности в преддверии мероприятия дороги в Аддис-Абебе были перекрыты.

Тела погибших будут доставлены в родной штат генералов Тигрей, где они будут захоронены позднее на этой неделе.

Напомним, что в субботу, 22 июня, в ходе попытки переворота в штате Амхара на севере Эфиопии были убиты пятеро человек, в том числе глава штата Амбачев Меконнен и генеральный прокурор Мигбару Кбеде. Власти Эфиопии уничтожили генерала Асамнью Циге, пытавшегося устроить переворот. Генерал Циге оказал сопротивление при задержании и был убит. Властями арестованы несколько его сообщников, причастных к атакам против властей штата Амхара вечером 22 июня.