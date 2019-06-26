Кабул, , 08:05 — REGNUM

В Афганистане были убиты двое американских военнослужащих, об этом 26 июня сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

Инцидент произошел после краткого визита госсекретаря США Майка Помпео в столицу страны, город Кабул.

Обстоятельства смерти военнослужащих пока не раскрывается, также неизвестны их имена. Пентагон не будет раскрывать личности погибших до тех пор, пока не будут уведомлены их семьи.

Напомним, война в Афганистане продолжается около 18 лет. Правительство страны при поддержке США ведет борьбу с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).