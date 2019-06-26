Париж, , 07:35 — REGNUM

Телефонный разговор между главами Франции и Ирана состоялся 25 июня, сообщает Le Figaro.

«Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани, чтобы избежать опасной эскалации напряженности в регионе», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Ожидается, что Эммануэль Макрон в ближайшие дни проведет переговоры по иранской ядерной проблеме и региональным кризисам со своими коллегами в кулуарах G20 в Осаке (Япония).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил намерение встретиться с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G20, чтобы обсудить иранский вопрос.

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