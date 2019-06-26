Москва, , 07:47 — REGNUM

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе дал оценку взаимоотношениям между Москвой и Тбилиси в интервью изданию «Московский комсомолец».

Комментируя ситуацию, которая произошла в Грузии, Кикабидзе всю вину возложил на грузинское правительство. По его словам, правительство Грузии преднамеренно создало такую конфликтную ситуацию, посадив представителя России на место председателя Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП). По словам артиста, «история такого не помнит».

«Может быть, это было задумано так, чтобы заваруха началась. Чтобы вывести на улицу войска», — заявил Кикабидзе.

Напомним, причиной возникновения 20 июня 2019 года в центре Тбилиси беспорядков стало участие делегатов из России в 26-й сессии МАП в Тбилиси. Вследствие демарша националистически настроенных депутатов в отношении председателя МАП Сергея Гаврилова работа МАП была прервана.

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