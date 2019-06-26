Новосибирск, , 07:16 — REGNUM

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли изменения в региональный закон об организации местного самоуправления, согласно которым допускается формирование районных советов посредством делегирования в них представителей органов местного самоуправления поселений, входящих в состав района.

«В 2015 году по такому принципу были избраны советы Барабинского, Карасукского и Усть-Таркского районов, однако впоследствии законодательство изменилось и предусматривало только выборный вариант. Эти три района и обратились в Заксобрание с законодательной инициативой, — сообщают «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области. — В итоге в статью о порядке формирования представительного органа муниципального района включён пункт, гласящий, что этот орган также может состоять из глав поселений, входящих в состав района, и выдвиженцев сельских советов».

Таким образом, появилась возможность не проводить прямые выборы депутатов районных советов, а формировать их из представителей поселений. Теперь Заксобранию области предстоит принять документ в окончательном чтении. Затем его должен будет подписать губернатор Андрей Травников.

«Каждый район будет сам принимать решение о формировании своих представительных органов, — цитирует губернатора Infopro54.ru. — Но в чём я согласен с депутатами: ограничивать этот выбор с регионального уровня мы не вправе. Конечно, этот закон нужно принимать для того, чтобы у наших коллег на местном уровне была возможность выбрать ту или иную схему».

Напомним, в 2015 году новосибирский региональный парламент в двух чтениях принял изменения в закон об отдельных вопросах организации местного самоуправления. После чего главы городов и сельских поселений региона, за исключением Новосибирска и Кольцова, стали избираться не через прямые выборы, а через конкурс.