Оренбург, , 06:21 — REGNUM

В Оренбурге городской совет утвердил свою часть членов городской общественной палаты. 15 человек были избраны открытым голосованием на очередном заседании представительного органа.

Всего в Общественную палату хотели попасть 102 человека. Голосование проходило по каждой кандидатуре отдельно в присутствии самих кандидатов.

Отметим, в Оренбурге общественная палата до сего времени отсутствовала. Ранее свою часть из 15 человек утвердил мэр Дмитрий Кулагин. Теперь уже имеющиеся 30 человек выберут ещё 15 и после этого палата приступит к работе.