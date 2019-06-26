Москва, , 08:03 — REGNUM

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил главе оборонного ведомства Казахстана Нурлану Ермекбаеву помощь в ликвидации последствий взрывов боеприпасов в городе Арыси. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Глава российского оборонного ведомства выразил соболезнования в связи чрезвычайным происшествием в воинской части в Арыси. Обсуждение трагедии состоялось в рамках телефонного разговора.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня группы саперов Вооруженных сил Казахстана приступили к разминированию неразорвавшихся снарядов на территории города Арыси Туркестанской области. В первую очередь проводится очистка железнодорожных путей и жилых зданий города.

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