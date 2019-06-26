Вашингтон, , 05:47 — REGNUM

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.

Противостояние. Трамп. Иран Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Поправку в военный бюджет предложили демократ Ро Ханна и республиканец Мэтт Гэтц. Поправка должна запретить финансирование военной операции против Ирана. Инициаторы поправки также выразили опасения в связи с недавним заявлением Трампа о том, что он передумал наносить удар по Ирану.

«Трамп в ходе предвыборной кампании обещал закончить с дорогостоящими войнами за рубежом, но учитывая выбранных им советников и недавние рискованные действия, он это обещание не выполняет», — говорится в заявлении.

Мэтт Гэтц, в свою очередь, заявил, что решение о начале военных операций должен принимать Конгресс США, а не президент единолично.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Дональд Трамп заявил, что располагает полномочиями начать войну против Ирана в обход Конгресса. При этом Трамп подчеркнул, что его администрация оперативно уведомляет Конгресс о ситуации вокруг Ирана.