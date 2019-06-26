Вашингтон, , 05:06 — REGNUM

Экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер, проводивший расследование по делу о так называемом «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года, выступит в американском конгрессе 17 июля, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что Мюллер согласился дать показания на заседаниях комитетов палаты представителей конгресса США по судопроизводству и по разведке. Отмечается, что заседания с участием экс-спецпрокурора состоятся 17 июля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня минюст США согласился передать американскому конгрессу документы расследования спецпрокурора Мюллера. Предполагается, что передача Конгрессу США «самых важных документов» расследования поможет установить, пытался ли американский президент Дональд Трамп препятствовать расследованию или нет.