Вашингтон, , 04:01 — REGNUM

Исполняющий обязанности главы Службы таможенного и пограничного контроля США Джон Сандерс намерен уйти в отставку в ближайшие недели, передает телеканал CNN со ссылкой на корпоративное письмо работникам службы.

Согласно письму, Сандерс намерен покинуть свой пост 5 июля 2019 года. Как отмечает телеканал, он принял решение уйти в отставку по причине широкой критики в адрес американских властей из-за тяжелой ситуации на американо-мексиканской границе. Сам Сандерс в своем письме причину отставки не называет. В настоящее время неизвестно, кто займет его пост.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня американские СМИ сообщили о гибели семи мигрантов на границе с Мексикой, среди которых были женщины и дети. По предварительной версии, они погибли от жары и обезвоживания.