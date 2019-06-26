Кишинёв, , 03:20 — REGNUM

Два из трех депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от правящей в Молдавии коалиции поддержали резолюцию, возвращающую России право участвовать в работе ПАСЕ. Как передает ИА REGNUM, в поддержку это инициативы проголосовали социалист Влад Батрынча и лидер платформы «Достоинство и правда» (DA), вице-премьер Молдавии Андрей Нэстасе.

В то же время еще один представитель правящей коалиции Михаил Попой проголосовал против. Позже в коалиции заявили, что голосование по этому вопросу было свободным.

Нэстасе объяснил свое голосование за тем, что все страны должны участвовать в принятии важных решений в рамках единого пространства. А диалог, по его словам, — единственный способ гарантировать устойчивость европейского проекта.

Михаил Попшой сказал, что решил «поддержать наших соседей-украинцев». «Наши партнеры в Киеве настоятельно просили меня поддержать их в ходе голосования», — отметил он.

В отстраненной от власти Демпартии раскритиковали голосование Нэстасе. Вице-председатель Демпартии Андриан Канду заявил, что теперь нет сомнений, что новая коалиция работает на Россию.

А в молдавском МИД заявили, что «голосование парламентариев в ПАСЕ является индивидуальным и не отражает позицию правительства или государства». А правительство и МИД не обладает прерогативой давать какие-либо рекомендации парламентариям относительно того, как им голосовать.

Напомним, за резолюцию, ограничивающую санкционный механизм и позволяющую России вернуться в состав ассамблеи проголосовали 118 делегатов, против — 62, еще 10 — воздержались.