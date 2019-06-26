Кишинёв, , 02:58 — REGNUM

Парламент Молдавии назначил новым директором Службы информации и безопасности (СИБ) Александра Есауленко, до сих пор занимавший должность замдиректора СИБ, а до этого возглавлявший военную контрразведку. Как передает ИА REGNUM, за его кандидатуру проголосовало парламентское большинство — социалисты и представители блока ACUM, и в тот же день Есауленко принес присягу.

Отвечая на вопросы депутатов новый глава спецслужбы сказал, что Молдавии сегодня не угрожают ни «зеленые человечки», ни «гибридная война», но если такие угрозы вдруг возникнут, он об этом депутатам сообщит.

В тот же день по предложению нового директора депутаты утвердили заместителем директора СИБ Артура Гуменюка, который до сих пор был советником президента Игоря Додона по вопросам безопасности и секретарей Высшего совета безопасности.

Прежний директор СИБ Василий Ботнарь, подконтрольный правившей в стране Демпартии, был отправлен в отставку сразу после смены власти в Молдавии.