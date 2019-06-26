Вашингтон, , 02:44 — REGNUM

Соединенные Штаты и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий помощь США в хранении боеприпасов, сообщает пресс-служба американского госдепа.

«Меморандум подразумевает выделение $4 миллионов на строительство шести складов для боеприпасов в течении последующих двух лет для министерства обороны Украины», — говорится в заявлении.

Госдеп США рассчитывает, что этот проект поможет укрепить безопасность хранения боеприпасов на Украине. Отмечается, что в период с 2004 по 2018 годы США вложили около $40 млн в программу хранения и утилизации боеприпасов, оставшихся на Украине со времен СССР.