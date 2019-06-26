Киев, , 02:18 — REGNUM

На Украине в ближайшее время может быть открыт доступ к российским социальным сетям и другим интернет-сервисам, заблокированным в 2017 году по решению бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает украинское издание Elise Journal со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что команда нового президента Владимира Зеленского уже готовит отмену указа его предшественника о блокировке «Яндекса», «ВКонтакте» и других популярных ресурсов.

Официально данная информация пока не подтверждена, между тем сам Зеленский ещё во время своей предвыборной кампаний называл блокировку российских сайтов на Украине неоправданной мерой и отмечал, что это действия властей лишь научили пользователей обходить запрет.

23 июня на сайте президента Украины появилась электронная петиция за отмену закона о запрете пользования российскими и другими сайтами.

Как сообщало ИА REGNUM, Пётр Порошенко в мае 2017 года подписал указ о блокировке на территории Украины доступа к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», российским поисковикам «Яндекс» и Mail.ru со всеми их сервисами, включая почту. Также под запрет на Украине попали бухгалтерская программа «1С», продукты «Лаборатории Касперского» и Dr.Web.

Несмотря на это, согласно исследованиям, проводившимся Интернет ассоциацией Украины (ИнАУ), «ВКонтакте» и «Яндекс» продолжили входить в топ-5 самых посещаемых сайтов в стране.