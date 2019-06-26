Авигдор Эскин, 26 июня 2019, 00:55 — REGNUM
В Иерусалиме завершилась встреча трёх первых по безопасности в своих странах: Джона Болтона, Николая Патрушева и Меира Бен-Шабата. Стоит воздержаться от заголовков «исторический прорыв» или «исторический успех», но об удаче этой инициативы израильского премьера можно уже говорить уверенно, хоть и осторожно.
Пресса занималась спекуляциями вокруг различных замечаний Николая Патрушева. То шли вариации на тему его приверженности безопасности Израиля, определенной им прямым российским интересом. То пошёл перепев его слов о нежелательности дальнейших ударов Израиля по иранским позициям в Сирии. Однако все эти объедки со стола переговоров, брошенные прессе для снидания и успокоения, не содержали ни одной содержательной новины.
Можно, конечно, проанализировать пресс-конференцию этим утром, на которой израильский премьер Нетаньяху задал тон, убедительно и убежденно оценив высочайшим образом стратегический союз с администрацией Трампа, но сразу вслед за этим выразив признательность президенту Путину за расширенное сотрудничество.
Это был звездный час Нетаньяху. С момента вступления Дональда Трампа в должность израильский премьер не раз пытался посодействовать его сближению с Владимиром Путиным. Он хотел бы видеть образование триумвирата, способного решить проблемы Ближнего Востока и не только. Саммит в Иерусалиме — это первый шаг на пути к претворению в жизнь замысла Биньямина Нетаньяху.
Не удивительно, что Джон Болтон и Николай Патрушев не пришли на встречу в единомыслии и единозрении. Но все отмечают, что переговоры прошли в деловой и доброжелательной атмосфере. Это была подготовка к встрече Трампа с Путиным. И эта задача была выполнена при участии Израиля.
Само становление нового формата в Иерусалиме — существенный прорыв. Желание и готовность США, России и Израиля начать консультации и сотрудничество в треглавом кругу открывает широчайшие возможности, выходящие за рамки Ближнего Востока. Неспроста Патрушев подчеркнул, что именно Россия с Израилем не позволят героизировать нацистских преступников. Для Москвы это вопрос стратегической и исторической важности, взгляд на который Иерусалима схож.
Таким образом, сотрудничество Израиля с Россией по сохранению исторической памяти является здесь балансирующим фактором. Ибо на второй чаше весов небывало тёплые отношения с Нетаньяху с Вашингтоном. Но в приведенном контексте они являются и в глазах России достоянием, а не препятствием.
Сам факт образования рабочих отношений в формате этих трёх стран, не действовавших доселе сообща, — событие глобального значения. С этого следует начинать обсуждение саммита. Продолжив оценивать его значение в контексте грядущей встречи президентов США и России.
Содержание переговоров останется для нас покамест неизвестным. Из обрывков информации высокой достоверности можем с уверенностью предположить, что американская сторона и израильская говорили немало о необходимости освободить Сирию от иранского присутствия. На первый взгляд, Россия заинтересована в этом не меньше. Присутствие Ирана на данном этапе вредоносно для Москвы. Это уже не просто конкуренция между Тегераном и Москвой, кто больше влияет на Асада, но — прямые столкновения между пророссийскими и проиранскими вооруженными группировками.
В то же время Иран — это козырь в руках России. Можно предположить с высокой долей вероятности, что Москва пойдёт на широкомасштабное сотрудничество с Вашингтоном и Иерусалимом по Ирану, но сперва реализует этот козырь с максимальной пользой для себя. Например, это может быть обеспечение переходящего в поддержку признания законности режима Асада со стороны американцев при молчаливом согласии Израиля. Такое направление сотрудничества, а также обнаружение пунктов согласия по Украине — это реалистичный вектор.
Таким образом, успех встречи в Иерусалиме открывает двери для новых рабочих инициатив. Мы узнаем о них после скорой встречи президентов России и США.
Иерусалим