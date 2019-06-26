Суд в Киеве отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича

Киев, , 00:07 — REGNUM Окружной административный суд города Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов, названных в честь лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом 25 июня сообщил депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года Киевский городской совет переименовал проспект, названный в честь советского генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева.

Тогда проспект был назван в честь лидера Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пособника нацистов Романа Шухевича.

Эти переименования стали повсеместным явлением на Украине после принятия закона о декоммунизации.

В итоге в суд было подано два иска от общественных организаций к Киевскому горсовету по обжалованию переименования проспекта в честь Шухевича. Судя окружного суда в Киеве отменила решение Киевсовета.