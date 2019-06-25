Минобороны: до 80 тыс. беженцев готовы уйти из зоны деэскалации «Идлиб»

Идлиб, Сирия, , 23:56 — REGNUM От 40 до 80 тыс. сирийских беженцев готовы уйти из зоны «Идлиб», сообщил 25 июня по видеосвязи с участниками заседания Совбеза ООН начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, на территории трёх провинций Сирии уже приготовлены условия для их временного размещения.

«По нашим данным, в настоящее время из зоны деэскалации готовы выйти от 40 до 80 тыс. временно перемещенных лиц. Для их приема на территории провинций Хама, Хомс и Дейр эз-Зор подготовлено необходимое количество мест в центрах временного размещения», — сказал начальник ЦПВС.

Напомним, зона деэскалации «Идлиб» до сих пор остаётся под контролем незаконных вооруженных формирований, практически ежедневно обстреливающих территорию прилегающих к зоне сирийских провинций.

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