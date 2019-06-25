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Новый глава Пентагоне призвал к коалиции против Ирана

Политика

«Это не Иран против США»

Вашингтон, 25 июня 2019, 23:33 — REGNUM  Новый и.о. министра обороны США Марк Эспер призвал союзников сформировать коалицию в ответ на «глобальный» вызов Ирана, 25 июня передает агентство

«Это не Иран против США. Это, безусловно, Иран против региона и, более того, против глобального окружения», — заявил Эспер журналистам в самолете по пути на саммит НАТО в Брюсселе.

Эспер отметил, что Соединенные Штаты намерены «интернационализировать» вопрос противодействия Ирану.

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Противостояние Ирана и США
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