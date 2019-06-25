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МИД РФ: причины вспышек вирусов Зика и Эбола надо искать в США

Политика

США активно работают над повышением смертоносности природных возбудителей опасных болезней

Москва, 25 июня 2019, 23:12 — REGNUM  Вспышки заражения смертоносными вирусами Зика и Эбола по всему миру могут происходить из-за биологических экспериментов Пентагона, заявил 25 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

Заместитель министра иностранных дел России напомнил, что медицинские исследовательские подразделения армии США с помощью различных партнеров, НКО и агентств собирают биоматериалы, штаммы микроорганизмов, исследуют способы повышения эффективности токсинов, выделяемых ими, для усиления смертоносности возбудителей опасных заболеваний.

«Отчасти, это происходит вследствие естественных мутаций микроорганизмов, но в целом ряде случаев у нас есть обоснованные подозрения, что без вмешательства человека в экспериментальных или любых других целях не обошлось. Мы это видели на вспышках таких заболеваний, как Зика, Эбола в Африке, в их быстром распространении по миру. Мы видели это, в том числе, и в непосредственной близости от наших границ, в лаборатории имени Лугара в поселке Алексеевка, вблизи Тбилиси», — отметил Сергей Рябков.

Напомним, ранее командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил журналистам, что исследователи из США, работающие в центре Лугара в Грузии, под видом медицинской помощи ставили на местных жителях эксперименты по воздействию созданных ими токсичных химпрепаратов на организм человека.

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Вирус Зика
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