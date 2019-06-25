Стало известно, кто станет новым пресс-секретарем Белого дома США

Вашингтон, , 22:46 — REGNUM Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм отныне будет пресс-секретарем Белого дома. Об этом сегодня, 25 июня, сообщила на своей странице в сети микроблогов Twitter сама первая леди США Меланья Трамп.

«Рада сообщить, что Стефани Гришэм будет следующим пресс-секретарем и директором по внешним связям (Белого дома — ИА REGNUM )!» — написала Меланья.

Она также добавила, что Гришэм была в команде Трампа с 2015 года. Меланья подчеркнула, что она вместе с Дональдом не могут себе представить более подходящего человека на службе администрации и стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила об уходе с должности. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень бы хотел, чтобы Сандерс выдвинула свою кандидатуру на выборах губернатора штата Арканзас.