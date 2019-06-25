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Стало известно, какие страны поддержали возвращение России в ПАСЕ

Политика

А нужно ли России возвращаться в ПАСЕ?

Страсбург, Франция, 25 июня 2019, 22:26 — REGNUM  Стало известно, какие страны поддержали резолюцию, которая позволяет российской делегации принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает телеканал RT.

Только 12 стран единогласно (все члены делегации) проголосовали за резолюцию: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино и Турция.

Ещё 11 стран поддержали резолюцию большинством голосов своих делегаций: Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия.

Категорически против участия России в июньской сессии ПАСЕ выступили Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина. Большинство депутатов от Польши, Швеции и Великобритании также проголосовали против резолюции.

Такие страны, как Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения, так и не смогли определиться по данному вопросу.

Напомним, что сегодня ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ, однако любая делегация может оспорить полномочия Москвы.

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Внешняя политика России
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