Зять Трампа призвал палестинцев принять «сделку века»

Манама, , 22:24 — REGNUM Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа, призвал палестинцев принять мирный план, называемый американской администрацией «сделкой века», 25 июня передает агентство Associated Press.

«Мое послание палестинцам заключается в том, что… президент Трамп и Америка не разочаровались в вас», — сообщил Кушнер на конференции по ближневосточному урегулированию в Манаме.

Организованная США конференция в столице Бахрейна проходит без представителей Палестины и без представителей Израиля.

Читайте также: США опасаются срыва «сделки века» на Ближнем Востоке из-за Израиля