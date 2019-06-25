Зять Трампа призвал палестинцев принять «сделку века»

Манама, 25 июня 2019, 22:24 — REGNUM Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа, призвал палестинцев принять мирный план, называемый американской администрацией «сделкой века», 25 июня передает агентство Associated Press.
«Мое послание палестинцам заключается в том, что… президент Трамп и Америка не разочаровались в вас», — сообщил Кушнер на конференции по ближневосточному урегулированию в Манаме.
Организованная США конференция в столице Бахрейна проходит без представителей Палестины и без представителей Израиля.
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