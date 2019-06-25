Москва, , 22:09 — REGNUM 20 июня в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. на Поклонной горе прошло Общее собрание Российского исторического общества (РИО). Среди основных тем заседания — 80-летие начала Великой Отечественной войны, 75-летие Великой Победы и освобождения стран Центральной и Восточной Европы от нацизма.

Собравшиеся также обсудили ход реализации проведённых и запланированных мероприятий, приуроченных к этим событиям, рассмотрели вопросы текущей деятельности Российского исторического общества, были ознакомлены с обновленным Историко-культурным стандартом (на основании которого пишутся современные учебники по истории для школ и общеобразовательных учреждений), приняли в свои ряды новых российских и иностранного членов организации.

Открывая собрание, председатель Российского исторического общества, глава фонда «История Отечества» С.Е.Нарышкин, отметил, что «память о войне всегда очень конкретна. Прежде всего, это память о людях, живших в это непростое время, — о тех, кто сражался на фронтах, жил и работал в тылу, находился на оккупированных территориях, в концлагерях, о партизанах, сотрудниках советской внешней разведки. Истории этих людей бережно хранятся в каждой семье и передаются из поколения в поколение. Я убеждён в том, что в канун 75-летия Великой Победы эта тема должна стать основным приоритетом Российского исторического общества и всех его отделений».

Выступившие перед собравшимися членами РИО, в т. ч. представителями региональных подразделений Общества директор Института российской истории РАН Ю.А. Петров, директор Института Европы РАН А.А. Громыко, ректор МГИМО академик А.В.Торкунов остановились на современном состоянии историографии Великой Отечественной и Второй мировой войн, в том числе о «серьёзном накале страстей» вокруг проблемы подписания Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, объективно необходимом в условиях отказа лидеров Англии и Франции создать систему коллективной безопасности в Европе накануне войны, роли СССР в освобождении стран Европы от нацизма, необходимости достойно отметить 75-летие Победы над Германией.

Академик РАН А.О.Чубарьян в этой связи рассказал о предстоящей в сентябре с.г. международной научной конференции Ассоциации директоров институтов истории стран СНГ, в том числе с возможным участием представителей Грузии и Украины. «Я думаю, — сказал академик Чубарьян, — что мы имеем возможность поставить главный вопрос на этом заседании: совместно отметить в следующем году 75 лет Победы».

Первым итогам обучения по новому Историко-культурному стандарту, принятому в 2014 году, были посвящены выступления помощника президента Российской Федерации А.А. Фурсенко и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцова.

При всей важности поднятых в выступлениях названных и ряда других докладчиков проблем у меня, как участника этого важного для исторической науки и практики форума, вызвало недоумение то, что ни в одном выступлении не прозвучало упоминания о том, что в 1945 году Советский Союз не только внес решающий вклад в разгром нацистской Германии, но и, по сути, поставил победную точку в войне против милитаристской Японии, принудив ее менее чем за три недели к капитуляции перед союзниками по Антифашистской коалиции. Это стало возможным в результате проведения советскими войсками и силами флота под главнокомандованием прославленного Маршала Советского Союза А.М. Василевского Маньчжурской стратегической наступательной операции, Сахалинской наступательной операции и Курильской десантной операции (8 августа — 2 сентября 1945 года), обеспечивших освобождение от японской оккупации и колонизации Северо-Восточного Китая и Северной Кореи, а также возврат в лоно России Южного Сахалина и Курильских островов.

Не обнаружил я упоминания о Дне Победы над Японией и в документах, розданных участникам Общего собрания, в том числе и в проекте «Приоритетные темы работы Российского исторического общества».

Все это подвигло меня направить в Президиум собрания записку следующего содержания:

«Уважаемые члены Президиума Общего собрания РИО!

Абсолютно неожиданно, а может быть неслучайно именно сейчас, я на днях получил вполне удовлетворительный официальный ответ от правовиков Совета Федерации Федерального Собрания РФ на мой давний запрос о правовой силе Указов Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г. и 7 мая 1947 г. определивших «3 сентября днем всенародного торжества — праздником Победы над Японией».

В этом официальном ответе законодательного органа четко подтверждается, что положение Указов Президиума Верховного Совета СССР о празднике 3 сентября — Дне Победы над Японией до сих пор имеет силу, и ни одно законодательное решение Российской Федерации его не отменяло (Указом 1947 года был изменен лишь статус этого праздничного дня — с нерабочего дня в день рабочий).

Возникает вопрос, а почему в 1993 г. этот праздник не включен в список Памятных дат нашего Отечества и более 15 лет никак не отмечается на официальном уровне? Считаю, что эту ситуацию нужно исправлять и продумать на законных основаниях комплекс солидных мероприятий к 3 сентября 2020 года — 75-летию Победы над Японией, в ускорение которой на 1−1,5 года по американским оценкам тех лет Советский Союз внес решающий вклад. Считаю также, что в том же году необходимо широко отметить 125-летие со дня рождения Маршала Советского Союза А.М. Василевского (30 сентября).

Готов дать краткую информацию по данному вопросу Общему собранию.

Член Научного совета Российского военно-исторического общества д.и.н., проф., заслуженный деятель науки Российской Федерации Вячеслав Петрович Зимонин».

К сожалению, в ходе основной дискуссии Президиум собрания не смог (или не захотел) предоставить мне слово. Однако, когда стал обсуждаться документ «Приоритетные темы работы Российского исторического общества», я все же выступил с конкретными предложениями по проведению достойных мероприятий по названным в записке юбилеям.

Выступление автора данной статьи с предложением включить в План работы РАО на 2019−1920 годы комплекса мероприятий по празднованию 75-летия Победы над Японией и 125-летия со дня рождения маршала А.М. Василевского

Признателен С.Е. Нарышкину за то, что после его обращения к участникам Общего собрания и получения их одобрения, он объявил, что мои предложения принимаются.

Рад, что в отчете об Общем собрании РИО, опубликованном в электронном журнале «Мир истории» помещена информация и о том, что «в ходе собрания были приняты решения внести в план РИО 75-летие Дня Победы над Японией и 125-летие маршала А.М.Василевского».

Считаю, однако, что и Российскому историческому обществу, и всем неравнодушным к военной истории Отечества предстоит большая работа для того, чтобы придать намечаемым мероприятиям как государственный, так и международный характер.

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